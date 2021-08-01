Россия
 
Последние новости
Американский бомбардировщик-невидимку назвали «худшим кошмаром» России
Названы российские регионы с самыми большими тратами на сбор детей в школу
Белорусский телеведущий обратился к Тихановской и назвал ее «жалким чучелом»
Российский боксер выиграл бронзу на Играх в Токио
Ученые создали спрей для носа от всех основных штаммов COVID-19
Российский теннисист завоевал серебро на Олимпиаде в Токио
Девушка-боец UFC из США рассказала о безденежье из-за MMA
Москвичи вспомнили о «символе эпохи» из-за фото ярмарки в Лужниках 
В МОК ответили на призывы USADA раскрыть результаты допинг-тестов россиян
Новости партнеров
Прослушать новость

Жириновский назвал пиаром позицию КПРФ и «Справедливой России» по прививкам

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал политическим пиаром позицию некоторых членов «Справедливой России — За правду» (СРЗП) и КПРФ по прививкам от COVID-19. По его словам, критическое отношение к вакцинации — это попытка привлечь избирателей, выступающих против нее. Об этом политик заявил в воскресенье, 1 августа, на встрече с партактивом на площадке молодежного образовательного форума «Территория смыслов», передает ТАСС.

«Это в чистом виде террористическая деятельность, когда агитируют людей не принимать элементарные санитарные правила», — сказал политик и добавил, что без вакцинации не получится остановить пандемию.

Также Жириновский усомнился в том, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов привился от COVID-19, и напомнил, что члены партии коммунистов пренебрегают ношением масок, а депутат Валерий Рашкин открыто выступал против вакцинации.

«Мы, ЛДПР, требуем запретить все партии, которые выступают против вакцины, против оздоровления», — заключил председатель партии.

Ранее Жириновский пригрозил непривитым россиянам тюремными сроками. Он предположил, что, начиная с осени, в России будут привлекать к уголовной ответственности граждан с коронавирусом, заразивших других людей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жириновский признался в плохих отношениях с Путиным
Жириновский пригрозил непривитым россиянам тюремными сроками
Жириновский попросил Зюганова оставить Грудинина в покое