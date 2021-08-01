Жириновский назвал пиаром позицию КПРФ и «Справедливой России» по прививкам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал политическим пиаром позицию некоторых членов «Справедливой России — За правду» (СРЗП) и КПРФ по прививкам от COVID-19. По его словам, критическое отношение к вакцинации — это попытка привлечь избирателей, выступающих против нее. Об этом политик заявил в воскресенье, 1 августа, на встрече с партактивом на площадке молодежного образовательного форума «Территория смыслов», передает ТАСС.

«Это в чистом виде террористическая деятельность, когда агитируют людей не принимать элементарные санитарные правила», — сказал политик и добавил, что без вакцинации не получится остановить пандемию.

Также Жириновский усомнился в том, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов привился от COVID-19, и напомнил, что члены партии коммунистов пренебрегают ношением масок, а депутат Валерий Рашкин открыто выступал против вакцинации.

«Мы, ЛДПР, требуем запретить все партии, которые выступают против вакцины, против оздоровления», — заключил председатель партии.

Ранее Жириновский пригрозил непривитым россиянам тюремными сроками. Он предположил, что, начиная с осени, в России будут привлекать к уголовной ответственности граждан с коронавирусом, заразивших других людей.