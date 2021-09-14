В Верховной Раде предложили дать депутату КПРФ гражданство Украины

Позиция депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, выступившего за возврат Крыма Украине, является вызовом официальному курсу Кремля, что создает для Киева хорошие перспективы. Об этом в разговоре с порталом Obozrevatel заявил депутат Верховной Рады от группы «Доверие» Сергей Шахов.

По его словам, большинство россиян «прекрасно понимает, что захват Крыма ничего не принес лично им и их семьям». Более того, санкции и международная изоляция, которые получила Россия после присоединения полуострова, ударила по карманам граждан. При этом, как отметил нардеп, большое количество российских политиков считают Крым украинским, но боятся об этом заявить открыто.

«Политикам выступившим против политики Кремля, как минимум, им нужно давать убежище, защиту. Но если мы приняли человека как политического беженца, то мы должны дать ему и охрану», — предложил Шахов.

Аналогичной точки зрения придерживается член партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович. «Нужно защищать тех людей, которые страдают от того, что требуют сохранить целостность Украины. Всех, кто поддержал "Крымскую платформу", необходимо защищать», — сказал депутат.

Бывший депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук в свою очередь назвал заявление Бондаренко позитивным сигналом. «Будь это коммунист, фашист, или кто угодно, мне без разницы, если он будет подрывать изнутри могущество страны, то мы обязаны это поддержать. Это единая формула украинской победы — развал и послабление Российской Федерации через поддержку порабощенных народов Российской Федерации», — подчеркнул он.

По данным Obozrevatel, о необходимости возврата Крыма Украине Бондаренко заявил в одном из роликов, опубликованных на YouTube. Он также выразил сомнения в результатах голосования на референдуме 2014 года, в котором большинство жителей полуострова высказались за переход региона в состав России.

