Отозван иск о снятии коммуниста Бондаренко с выборов в Госдуму

Отозван иск о снятии саратовского депутата от КПРФ Николая Бондаренко с выборов в Госдуму

Суд прекратил производство по делу о снятии кандидата от коммунистической партии (КПРФ) Николая Бондаренко с выборов в Госдуму. Об этом со ссылкой на пресс-службу Саратовского облсуда пишет «Коммерсантъ».

В связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения коронавирусной инфекции, иск рассматривался без участия прессы.

Ранее в августе иск о снятии Бондаренко с выборов подал представитель партии «Коммунисты России» кандидат в Госдуму Дмитрий Архипов. Он заявил, что его оппонент поддерживает экстремистские организации.

Во вторник, 17 августа, стало известно, что Архипов отозвал иск, в связи с чем рассмотрение дела против Бондаренко было прекращено.

8 февраля 2021 года сообщалось о том, что депутат саратовской областной думы Николай Бондаренко задержан за участие в несогласованном мероприятии 31 января.