Кремль заявил об агрессивности риторики Зюганова

Кремль негативно относится к риторике лидера КПРФ Геннадия Зюганова при защите саратовского депутата-коммуниста Николая Бондаренко, оштрафованного за участие в несанкционированной акции. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 9 февраля.

«Риторика достаточно агрессивная, которую нельзя приветствовать», — сказал Песков.

8 февраля Зюганов заявил, что КПРФ будет защищать Бондаренко. Он сообщил, что партия направила адвоката для защиты коммуниста, которого задержали 8 февраля. Суд приговорил депутата Саратовской областной думы к административному штрафу в 20 тысяч рублей. Как уточнили в пресс-службе суда, несмотря на требования сотрудников полиции разойтись, Бондаренко принимал участие в несанкционированной акции 31 января.