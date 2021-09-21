ЦИК распределил между партиями места в Госдуме восьмого созыва

Партия «Единая Россия» получит 324 депутатских мандата в Государственной Думе восьмого созыва. Об этом сообщили в Центризбиркоме России (ЦИК), передает РИА Новости.

Также по итогам распределения голосов партия КПРФ получила 57 депутатских мандатов, «Справедливая Россия — за правду» — 27, ЛДПР — 21, а «Новые люди» — 13.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности заместителя секретаря генсовета «Единой России» Владимир Васильев может возглавить ее фракцию в Госдуме восьмого созыва. Настоящий председатель партии в нижней палате парламента Сергей Неверов может перейти на более высокую должность.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли с 17 по 19 сентября. После обработки 100 процентов протоколов стало известно, что «Единая Россия» победила, набрав 49,82 процента голосов.