Захарова заявила о неудачной попытке США дискредитировать выборы в Госдуму

Представитель МИД Захарова заявила, что США не удалось дискредитировать выборы в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, несмотря на кибератаки и откровенное вмешательство в выборы в Госдуму, США не удалось дискредитировать избирательную систему в России. Об этом дипломат сказала на брифинге, ее слова приводят РИА Новости.

Половина кибератак на Центризбирком была зафиксирована с территории США, отметила дипломат. Также, по ее словам, наблюдалось «откровенное вмешательство американских интернет-платформ в ход подготовки проведения выборов».

Ранее Захарова выразила мнение, что критику американских чиновников по итогам выборов в Госдуму РФ можно объяснить «русофобским хором». 20 сентября США отказались признавать выборы в Госдуму РФ, проведенные в Крыму, поскольку «избирательные участки были размещены на суверенной территории Украины».