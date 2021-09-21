«Единая Россия» получила конституционное большинство в новом созыве Госдумы

«Единая Россия» по предварительным результатам подсчета голосов получила конституционное большинство в новом созыве Государственной Думы. Об этом сообщили в пресс-службе партии, пишет РИА Новости.

Конституционное большинство формируется в нижней палате парламента при получении партией больше 300 мандатов. Как отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, по состоянию на 8:00 понедельника ЕР получает 120 мандатов по спискам и 195 мандатов по одномандатным округам.

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Ранее стало известно, что временно исполняющий обязанности заместителя секретаря генсовета «Единой России» Владимир Васильев может возглавить ее фракцию в Госдуме восьмого созыва. Вместе с тем действующий председатель фракции партии в Госдуме Сергей Неверов может быть предложен на другую высокую должность.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва прошли в период с 17 по 19 сентября. По результатам обработки 100 процентов протоколов партия «Единая Россия» побеждает с результатом 49,82 процента голосов. Второе место занимает КПРФ, набравшая 18,93 процента голосов. Далее следуют ЛДПР (7,55 процента), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46 процента) и «Новые люди» (5,32 процента).