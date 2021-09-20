«ЕР» победила на выборах в Тамбовской области

Партия «Единая Россия» победила на выборах в областную думу в Тамбовской области, набрав 57,91 процента голосов избирателей. Также партия получила получила 25 мест по одномандатным округам. Об этом сообщает РИА Новости.

«"Единая Россия" — 57,91 процента, КПРФ — 15,63 процента, "Родина" — 12,68 процента, "Справедливая Россия — За правду" — 6,59 процента, ЛДПР — 5,27 процента», — передал представитель облизбиркома.

Окончательные результаты выборов в российскую Государственную Думу (ГД) планируется подвести в пятницу, 24 сентября. После обработки 99 процентов протоколов первенство сохранила партия «Единая Россия».

Кроме нее в Госдуму войдут еще четыре партии: КПРФ, ЛДПР и «Справедливая России — За правду» и «Новые люди». По словам главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой, пять партий в ГД проходят впервые за долгое время.

