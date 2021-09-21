Назван кандидат на пост главы фракции «Единой России» в Госдуме

Источник ТАСС: Владимир Васильев может возглавить фракцию «Единой России» в Госдуме

Временно исполняющий обязанности заместителя секретаря генсовета «Единой России» Владимир Васильев может возглавить ее фракцию в Госдуме восьмого созыва. Имя кандидата назвал источник ТАСС, близкий к партии.

«На пост руководителя фракции, скорее всего, будет предложен Владимир Васильев, который до того, как стал главой Дагестана, занимал эту должность», — сказал собеседник агентства.

При этом действующий руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов может быть предложен на другую высокую должность.

Источник подчеркнул, что эти вопросы пока обсуждаются.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли с 17 по 19 сентября. По итогам обработки 100 процентов протоколов партия «Единая Россия» побеждает с результатом 49,82 процента голосов. Второе место занимает КПРФ, которая набрала 18,93 процента голосов. Далее следуют ЛДПР (7,55 процента), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46 процента) и «Новые люди» (5,32 процента).

Владимир Васильев с октября 2020 года является советником президента России. До этого, с октября 2017-го, возглавлял Дагестан. Также с ноября 2012-го по октябрь 2017 года был главой фракции «Единой России» в Госдуме.