Зюганов после предупреждения заявил о законности встречи с депутатами в Москве

Зюганов проигнорировал предупреждения властей, заявив, что встреча с депутатами законна

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, несмотря на предупреждения властей, заявил, что планируемая встреча с депутатами в Москве абсолютно законна. Об этом в пятницу, 24 сентября, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что полиция задержала нескольких участников несогласованного митинга, прошедшего 20 сентября на Пушкинской площади в Москве. Сообщалось, что организатором акции был депутат Госдумы и лидер столичных коммунистов Валерий Рашкин.

Мероприятие прошло в формате встречи с депутатами. Власти Москвы не согласовали его проведение из-за пандемии коронавируса.