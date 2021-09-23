В Москве задержали участников несогласованного митинга КПРФ

Полицейские задержали нескольких участников несогласованного митинга, прошедшего 20 сентября на Пушкинской площади в Москве. Организатором несанкционированной акции выступила партия КПРФ. Об этом сообщает РБК.

Как рассказал муниципальный депутат округа Печатники Сергей Власов, который также принимал участие в митинге, его обвиняют по части 5 статьи 20.2 КоАП («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга»). Он добавил, что у сотрудника ГУВД было несколько списков, в одном из них как минимум 30 человек. «Я так понял, по всей Москве сегодня ловят участников», — сказал Власов.

По обвинению в нарушении по такой же статьи задержан бывший кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Курганский, уточняет издание.

Несогласованную акцию организовал депутат Госдумы и лидер столичных коммунистов Валерий Рашкин. Она прошла в формате встречи с депутатами. Власти Москвы отказались согласовать проведение митинга из-за пандемии коронавируса.