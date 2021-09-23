Венедиктов заявил об отсутствии вбросов и взломов на электронном голосовании

Венедиктов: общественный штаб Москвы не выявил взломы и вбросы в электронном голосовании

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома и вбросы на электронном голосовании. Об этом заявил председатель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

Венедиктов добавил, что техническая рабочая группа продолжит работу по анализу первичных данных и развитию системы в части гласности и открытости.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на данный момент нет оснований для заявлений о том, что во время электронного голосования были допущены нарушения.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли с 17 по 19 сентября. По итогам обработки 100 процентов протоколов партия «Единая Россия» побеждает с результатом 49,82 процента голосов. На втором месте — КПРФ (18,93 процента голосов), далее следуют ЛДПР (7,55 процента), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46 процента) и «Новые люди» (5,32 процента).