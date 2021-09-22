В Петербурге отменили итоги голосования на выборах в Госдуму на семи участках

Результаты голосования по выборам в Государственную Думу отменили на семи участках в Санкт-Петербурге в связи с нарушениями. Об этом сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин. Его слова приводит ТАСС.

«Мы можем констатировать, что в целом на территории Санкт-Петербурга выборы прошли в четком соответствии с нормами федерального и регионального законодательства, хотя на некоторых избирательных участках были нарушения», — уточнил Кузьмин.

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Он добавил, что на избирательном участке №803 в Кировском районе избирательные бюллетени оказались на полу, а стационарный ящик разбили. По его словам, в настоящее время там проводится доследственная проверка Следственного комитета (СК). Помимо этого, во Фрунзенском районе на участке №2151 в стационарных ящиках для голосования и сейф-пакетах оказалось больше бюллетеней, чем выдали избирателям, отметил Кузьмин.

Аналогичное решение приняла территориальная избирательная комиссия на участке №11 в Адмиралтейском районе, где выявили многочисленные нарушения.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала прошедшую избирательную кампанию сложнейшей за все время своей работы. Вместе с тем она добавила, что на выборах в 2021 году стало меньше нарушений. По ее словам, это может быть связано не только с тем, что «проходит федеральная кампания в период пандемии».