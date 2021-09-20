В ЕС заявили о нарушениях на выборах в России

Боррель: ЕС получает сообщения независимых источников о нарушениях на выборах в Госдуму РФ

Европейский союз (ЕС) получает сообщения из «независимых и надежных» источников о нарушениях, якобы замеченных в ходе выборов в Государственную Думу Российской Федерации. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Глава европейской дипломатии выразил от имени ЕС сожаления о том, что Россия решила «серьезно ограничить численность и формат» международной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами. По словам Борреля, такое решение помешало ее развертыванию. «Россия должна выполнять обязательства, взятые на себя в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы в области защиты прав человека и демократических ценностей», — заявил дипломат.

Боррель также сообщил, что ЕС отказывается признавать выборы, проведенные в Крыму, так как полуостров согласно позиции объединения не является частью России. Дипломат выразил непоколебимость ЕС по вопросу защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее аналогичную позицию выразили США. Госдепартамент передал отказ Вашингтона признавать выборы в Крыму, а также сообщил, что имеет информацию о «серьезных нарушениях избирательного процесса». В ведомстве призвали правительство России выполнять «международные обязательства».