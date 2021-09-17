В Госдуме обвинили США в финансировании дискредитации выборов в России

Депутат Пискарев заявил, что в Госдепе США выделил деньги на дискредитацию выборов в РФ

Сразу после оглашения итогов голосования выборов в России будет развернута масштабная кампания по непризнанию выборов и оспариванию их результатов. Об этом в пятницу, 17 сентября, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат обвинил США в финансировании дискредитации выборов в стране и заявил, что связанные с Госдепом американские неправительственные организации (НПО) выделили движению «Голос» (признано иноагентом в России) на это дополнительные денежные средства.

Минюст России признал движение «Голос» иноагентом 18 августа. Оно внесено в новый реестр незарегистрированных общественных объединений, которые выполняют функции иностранного агента на территории России. В Совете Федерации назвали это решение справедливым.