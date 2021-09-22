Матвиенко прокомментировала сообщения о нарушениях при электронном голосовании

Матвиенко: нет оснований утверждать, что при электронном голосовании были нарушения

В настоящее время нет оснований утверждать, что при электронном голосовании были допущены нарушения. Такой комментарий дала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова приводит ТАСС.

«Оснований утверждать, что были нарушения, которые могли повлиять на итоги голосования, нет», — подчеркнула Матвиенко.

Ранее председатель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов объяснил, что проверку результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проведут для сверки результатов. Он отметил, что штаб не имеет права принимать решение о юридическом пересчете.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли с 17 по 19 сентября. По итогам обработки 100 процентов протоколов партия «Единая Россия» побеждает с результатом 49,82 процента голосов. Второе место занимает КПРФ, которая набрала 18,93 процента голосов. Далее следуют ЛДПР (7,55 процента), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46 процента) и «Новые люди» (5,32 процента).