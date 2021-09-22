Проверку результатов ДЭГ в Москве объяснили

Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов объяснил, что проверку результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проведут для сверки результатов. Об этом сообщает РИА Новости.

Это не юридический пересчет, отметил он. По его словам, штаб не имеет права принимать решение о юридическом пересчете. «Это сверка для того, чтобы подтвердить подозрения или не подтвердить подозрения, что подсчитано неверно», — сказал он.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва прошли в период с 17 по 19 сентября. По результатам обработки 100 процентов протоколов партия «Единая Россия» побеждает с результатом 49,82 процента голосов. Второе место занимает КПРФ, набравшая 18,93 процента голосов. Далее следуют ЛДПР (7,55 процента), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46 процента) и «Новые люди» (5,32 процента).