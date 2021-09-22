В Москве перепроверят результаты электронного голосования

Общественный штаб поручил рабочей группе самостоятельно перепроверить результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве, чтобы убедиться в их корректности. Об этом сообщил зампред общественной палаты Москвы, руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, его слова передает «Интерфакс».

Он также заявил, что все данные по электронному голосованию будут выложены в открытый доступ. Об этом зампред ОП столицы попросил секретариат общественного штаба и коллег. «Третье предложение: поскольку у нас сохранились бумажные следы, я прошу ЦИК сохранять это, и, если потребуется после всех пересчетов, будем принимать решение о бумажном пересчете», — добавил Венедиктов.

Ранее Венедиктов назвал результаты онлайн-голосования на выборах в Госдуму трагической ошибкой партий. По его словам, некоторые политические ячейки бойкотировали дистанционное голосование, в то время как другие партии призывали пользоваться этой системой и в итоге набрали по ней больше голосов.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва прошли в период с 17 по 19 сентября. По результатам обработки 100 процентов протоколов партия «Единая Россия» побеждает с результатом 49,82 процента голосов. Второе место занимает КПРФ, набравшая 18,93 процента голосов. Далее следуют ЛДПР (7,55 процента), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46 процента) и «Новые люди» (5,32 процента).