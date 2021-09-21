В Кремле высказались по поводу нового руководства Госдумы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посчитал преждевременным вопрос о назначении нового руководящего состава Государственной Думы. Таким образом он высказался в ответ на соответствующий вопрос журналистов, сообщает РИА Новости.

Репортеры спросили пресс-секретаря Кремля, что думает президент Владимир Путин относительно нового главы Госдумы и должен ли в парламент прийти новый спикер. «Я оставлю без ответа ваш вопрос, он явно преждевременный», — отреагировал Песков.

Спикером Госдумы седьмого созыва является Вячеслав Володин. На личном сайте Володина должность «Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» указана с пометкой «по настоящее время».

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. По результатам обработки и подсчета 100 процентов протоколов на выборах в нижнюю палату парламента победила партия «Единая Россия» (ЕР) с результатом 49,82 процента голосов избирателей.