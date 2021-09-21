Стало известно о возможной реакции Путина на резкое высказывание Байдена

В США заявили, что Путина расстроило резкое высказывание Байдена в интервью ABC

Президента России Владимира Путина расстроило резкое высказывание американского коллеги Джо Байдена, утвердительно ответившего на вопрос журналиста, считает ли он российского лидера убийцей. Об этом говорится в книге журналистов The Washington Post Боба Вудворда и Роберта Коста «Угроза», ее отрывки приводит ABC News.

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Журналисты описали телефонный разговор, состоявшийся между двумя лидерами 13 апреля. По их заверениям, Путин сказал Байдену, что расстроен тем, что тот назвал его убийцей. В ответ Байден уточнил, что его ответ был непреднамеренным. «Мне задали вопрос. Я дал ответ. Это было интервью на совершенно другую тему», — заявил он.

В той же книге также говорится, что американский президент позвонил российскому коллеге сразу после своего интервью. Кроме того, Байден предложил Путину встретиться лично.

Интервью Байдена каналу ABC было опубликовано 17 марта. Тогда политик заявил о желании призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Американский лидер рассказал о разговоре с президентом России и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен. Байден также утвердительно ответил на вопрос ведущего: «Путин — убийца?»