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Ответ Путина на звонок Байдена сравнили с сицилианской защитой в шахматах

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Решение Киева отказаться от использования силы для урегулирования в Донбассе, скорее всего, было принято после соответствующего сигнала из Вашингтона, поступившего вслед за звонком президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину. Такое мнение выразил норвежский публицист Пол Стейган, сообщает издание steigan.no.

Он прокомментировал слова главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, который заявил «Коммерсанту», что «своим звонком Владимиру Путину Джо Байден сыграл в традиционные для предыдущих американских администраций XXI века политические шахматы, сделав ход Е2-Е4». По мнению Стейгана, российский лидер не дал американскому коллеге «прощупать почву» и доказал, что Москва готова к уловкам со стороны Вашингтона и НАТО. Таким образом, отмечает норвежский публицист, Путин верно разыграл часто применяемую в шахматах в ответ на ход Е2-Е4 так называемую сицилианскую защиту.

Стейган указал, что Москва предупредила Киев о последствиях нападения на Донбасс, а также лишила его доступа к Азовскому морю, закрыв Керченский пролив. В Кремле также предостерегли Вашингтон от попыток приблизиться к российским водам: тем самым, подчеркнул публицист, Россия продемонстрировала, что не шутит. При этом он считает, что Байден повел себя нелогично, сначала назвав Путина убийцей, а потом позвонив ему.

Ранее источник в МИД Турции сообщил, что США уведомили Анкару об отмене прохода двух американских эсминцев в Черное море. Комментируя эту информацию, в ведомстве заявили, что продолжают внимательно следить за ситуацией в регионе. До этого в министерстве сообщили, что военные корабли пробудут в данной акватории с 14-15 апреля по 4-5 мая.

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