Байден объяснил причину резкого высказывания о Путине

Президент США Джо Байден объяснил причины резкого высказывания в адрес российского коллеги Владимира Путина вопросом интервьюера, который вынудил его ответить либо «да», либо «нет». Об этом говорится в новой книге американского журналиста Боба Вудворда «Угроза», пишет ABC News.

«Мне задали вопрос. Я ответил. Это было интервью совсем на другую тему», — так Байден объяснил свои слова в разговоре с Путиным, утверждается в книге.

Вудворд утверждает, что американский президент позвонил российскому коллеге сразу после своего скандального интервью, в ходе которого утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли Путина убийцей. Кроме того, глава Белого дома предложил российскому президенту встретиться лично.

Скандальное интервью Байдена было опубликовано 17 марта. Тогда политик заявил о желании призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США и добавил, что Путин «заплатит», если окажется виновен.