Кадыров со смехом огласил результаты КПРФ и ЛДПР на выборах в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе видеовстречи с президентом РФ Владимиром Путиным и лидерами партий, победивших на выборах в Госдуму, рассмеялся, оглашая результаты партий КПРФ и ЛДПР в республике. Видео встречи доступно на YouTube-канале «Россия 24».

«Уважаемые коллеги, у нас в республике "Единая Россия" получила 96 процентов, а КПРФ — 0,75, а ЛДПР вообще ниже этого. Поэтому это большой результат, который мы вместе все проделали за эти годы», — рассказал со смехом о прошедших выборах Кадыров.

На этой же встрече лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал КПРФ «подыгрывающей» партией. По его словам, стыдно, когда парламентская партия сотрудничает с «пятой колонной», а через нее с антироссийскими зарубежными центрами.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил лидеров партий с победой на выборах в Госдуму. По словам главы государства, выборы прошли открыто и законно. При этом явка избирателей была высокой.