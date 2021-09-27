Путин закрепил специальные комиссии за Шойгу, Лавровым и Проценко

Первая пятерка списка «Единой России» на выборах в Госдуму возглавит специально созданные партийные комиссии, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, за министром обороны России Сергеем Шойгу закрепят комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири. Глава МИД Сергей Лавров возглавит комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко — по здравоохранению, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева — по по образованию и науке, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова — по защите семьи.

Кузнецова будет работать «прямо в самой Государственной Думе», уточнил Путин. Пойдут ли в Госдуму другие представители первой пятерки, он не уточнил.

Выборы в Государственную Думу прошли в период с 17 по 19 сентября. По результатам обработки и подсчета 100 процентов протоколов на выборах в нижнюю палату парламента победила партия «Единая Россия» (ЕР) с результатом 49,82 процента голосов избирателей.