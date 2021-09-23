Песков оказался не в курсе планов Лаврова и Шойгу

Дмитрий Песков не знает, возьмут ли Лавров и Шойгу депутатские мандаты

Представитель Кремля Дмитрий Песков не знает, возьмут ли главы Минобороны и МИД Сергей Шойгу и Сергей Лавров депутатский мандат. Таким образом пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналистов о возможном переходе министров в Госдуму, сообщает ТАСС

«Я не знаю, это надо у них спрашивать», — отметил Песков.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин планирует встретиться с лидерами избирательного списка партии «Единая Россия». Встречу глава государства намерен провести 27 сентября и поставить точку в вопросе, возьмут ли Шойгу и Лавров депутатский мандат.

В настоящий момент в Кремле ведут консультации по конструкции Госдумы нового созыва и распределению руководящих постов. Уточняется, что конструкцию моделируют исходя из того, что спикером останется Вячеслав Володин. Песков, комментируя эти сведения, отметил, что вопрос о назначении нового руководящего состава Государственной Думы является преждевременным.

Выборы в Госдуму проходили в период с 17 по 19 сентября. По итогам обработки и подсчета 100 процентов протоколов на выборах в нижнюю палату парламента победила партия «Единая Россия» (ЕР) с результатом 49,82 процента голосов избирателей.