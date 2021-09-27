Шойгу и Лавров отказались от депутатских мандатов

Песков: Шойгу и Лавров остаются на своих местах, не идут в Госдуму

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров отказались от депутатских мандатов. О том, что они не идут в Госдуму, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что все члены пятерки партии «Единая Россия», кроме детского омбудсмена Анны Кузнецовой, остаются на своих местах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что первая пятерка списка «Единой России» на выборах в Государственную Думу возглавит специально созданные партийные комиссии. По его словам, за министром обороны России Сергеем Шойгу закрепят комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири, а глава МИД Сергей Лавров возглавит комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников.