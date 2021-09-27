Путин поблагодарил за результаты выборов «Единую Россию»

Президент России Владимир Путин поблагодарил за высокие результаты выборов лидеров предвыборного списка «Единой России», передает ТАСС.

«Сейчас хочу вас поздравить с убедительной победой "Единой России" на выборах в Государственную думу VIII созыва», — заявил глава государства во время встречи с лидерами партийного списка «Единой России».

Кроме того, он отметил, что партия продемонстрировала стремление к развитию и обновлению, которое востребовано обществом.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина поделился впечатлениями от участия в электронном голосовании и рассказал об отношении главы государства к выборам. По его словам, Путин перед электронным голосованием затребовал полную информацию для гарантии открытости выборов.

С 17 по 19 сентября в России проходили выборы в Госдуму. После подсчета всех протоколов «Единая Россия» набрала 49,82 процента голосов, КПРФ — 18,93 процента, ЛДПР — 7,55 процента, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,46 процента, «Новые люди» — 5,32 процента. Все эти партии будут представлены в новом созыве Госдумы.