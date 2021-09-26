Песков рассказал об отношении Путина к выборам

Песков: Путин относится к выборам как к очень конкурентным, прозрачным, честным

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина поделился впечатлениями от участия в электронном голосовании и рассказал об отношении главы государства к выборам. Слова Дмитрия Пескова в воскресение, 26 сентября, публикуют Vesti.ru.

По его словам, электронное голосование является прекрасной практикой, которой он воспользовался во второй раз. Песков отметил, что хотел бы никогда больше не ходить на избирательные участки, даже когда пандемия отступит. Он выразил надежду, что такая практика будет распространяться и на другие города страны и станет всероссийской.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Путин перед использованием электронного голосования затребовал полную информацию, чтобы гарантировать открытость проведения выборов. «Знаете, насколько мне известно, он относится к выборам как к действительно очень конкурентным, к прозрачным, к честным и к справедливым», — заключил Песков.

25 сентября Путин, комментируя электронное голосование на выборах в Государственную Думу, заявил, что технический прогресс остановить невозможно. По словам главы государства, сомнения в электронном голосовании возникли не из-за качества проведения процедуры, а из-за того, что кому-то не понравились его результаты.

К следующим федеральным выборам в России будет единая система онлайн-голосования.