Памфилова дала совет критикам российских выборов

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова посоветовала критикам системы видеонаблюдения, которую ЦИК использовал на прошедших выборах, обратить внимание на то, как организован этот процесс в странах Запада, которые они часто приводят в пример. Об этом сообщает РИА Новости.

Памфилова обратила внимание на недавние выборы в Канаде. Она отметила, что в этой стране фото- и видеосъемка на участках строго запрещена, нарушителям грозит штраф в пять тысяч долларов. Аккредитованным СМИ разрешается «немного поснимать через дверной проем» в том случае, если руководитель участка разрешит, добавила глава ЦИК.

«Оглянитесь на своих хозяев и тех, кому вы служите, посмотрите внимательно, что там творится, прежде чем нам лыко в строку давать, никаких бревен не видят, только все наши соринки вытаскивают. Ну ничего, мы с ними справимся», — сказала Памфилова.

Ранее руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что общественный штаб не выявил следов взлома и вбросы на электронном голосовании.

В сентябре сообщалось, что во внеочередных парламентских выборах в Канаде выиграла либеральная партия премьер-министра страны Джастина Трюдо, но не достигла своих целей и не получила большинства мест в нижней палате законодательного органа.