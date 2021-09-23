Песков высказался о практике электронного голосования

Практику дистанционного электронного голосования нужно распространять как можно шире. Об этом высказался представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента России отметил, что вопрос о подготовке субъектов к голосованию в этом формате на президентских выборах в 2024 году относится к компетенции Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

«Конечно, ее (практику электронного голосования — прим. «Ленты.ру») нужно совершенствовать и распространять максимально», — уточнил Песков. К какому сроку это нужно сделать, будет решать Центризбирком, добавил представитель Кремля.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила, что электронное голосование могут ввести на президентских выборах в 2024 году по всей России. Она выразила надежду, что система будет налажена, и можно будет на всех уровнях выборов использовать электронное голосование.