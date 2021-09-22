Матвиенко допустила введение электронного голосования по всей стране

Матвиенко: электронное голосование могут ввести по всей стране на президентских выборах

Электронное голосование могут ввести на президентских выборах в 2024 году по всей стране. Это допустила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова передает ТАСС.

Она отметила, что перед выборами главы государства еще две электоральные кампании. «Посмотрим, как будет поставлен этот процесс», — сказала Матвиенко.

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Кроме того, спикер Совфеда выразила надежду, что система будет налажена, и можно будет на всех уровнях выборов использовать электронное голосование.

Ранее Матвиенко заявила, что в настоящее время нет оснований утверждать, что при электронном голосовании были допущены нарушения, которые могли повлиять на результаты выборов.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва прошли с 17 по 19 сентября. По результатам обработки 100 процентов протоколов «Единая Россия» побеждает с результатом 49,82 процента голосов. Второе место занимает партия КПРФ, которая набрала 18,93 процента голосов. Далее следуют ЛДПР (7,55 процента), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46 процента) и «Новые люди» (5,32 процента).