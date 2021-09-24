Венедиктов раскрыл результаты проверки результатов ДЭГ в Москве

Глава Общественного штаба Венедиктов заявил, что следов вбросов ДЭГ в Москве не найдено

Следов вбросов и взлома дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве не обнаружено. Голоса были расшифрованы правильно. Результаты проверки раскрыл глава Общественного штаба в столице Алексей Венедиктов, пишет РИА Новости.

Он добавил, что никакой задержки в обработке итогов по электронному голосованию в Москве не было зафиксировано.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила об отсутствии оснований для заявлений о том, что во время электронного голосования были допущены нарушения.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва прошли в период с 17 по 19 сентября. Согласно результатам обработки 100 процентов протоколов, партия «Единая Россия» побеждает с результатом 49,82 процента голосов. На втором месте — КПРФ (18,93 процента голосов), далее следуют ЛДПР (7,55 процента), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46 процента) и «Новые люди» (5,32 процента).