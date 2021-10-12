Государственная Дума восьмого созыва собралась на первое заседание

В Москве началось первое заседание Государственной Думы восьмого созыва, состав которой был избран в сентябре. Трансляция доступна на сайте нижней палаты парламента.

Его открыла представляющая «Единую Россию» космонавт Валентина Терешкова, поскольку являющийся старейшим депутатом Владимир Ресин, который по регламенту должен вести первое заседание, отказался это делать, сообщил ранее «Интерфакс».

На первом заседании избирают спикера и вице-спикеров нижней палаты парламента, а также составы Счетной комиссии, Временной комиссии по регламенту, глав комитетов и их заместителей.

С момента начала работы Государственной Думы нового созыва полномочия нижней палаты парламента прежнего созыва прекращаются.

Ранее сообщалось, что партия «Единая Россия», получившая конституционное большинство мест в нижней палате парламента, предложила снова назначить Вячеслава Володина на пост спикера Государственной Думы.

Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. По итогам обработки 100 процентов протоколов партия «Единая Россия» победила с результатом 49,82 процента голосов. Партия КПРФ, набравшая 18,93 процента голосов, заняла второе место. Далее следуют ЛДПР (7,55 процента), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46 процента) и «Новые люди» (5,32 процента).