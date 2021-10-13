В Минздраве раскрыли сроки регистрации «Спутника V» для подростков

В Минздраве раскрыли сроки регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков: ее могут зарегистрировать через две недели после заключения экспертов. Такие сроки раскрыл газете «Коммерсантъ» помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

«В течение двух недель мы ожидаем заключение экспертной организации по вакцине для подростков, на основании которого будет приниматься решение о ее регистрации», — объяснил Кузнецов.

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н. И. Пирогова Иван Коновалов заявил, что ожидает регистрацию вакцины для использования у детей, так как с начала 2021 года в этой возрастной категории чаще отмечается более тяжелое течение COVID-19. «А самым эффективным средством профилактики является именно вакцинация, которая проводится для детей уже во многих странах мира», — пояснил он.

Свое мнение по этой теме высказала главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова. Она сообщила изданию, что в мире приоритетными для защиты детей является иммунизация родителей, медиков и педагогов. После этого при наличии вакцин, «доказавших свою эффективность и безопасность в клинических исследованиях и разрешенных к применению в этих возрастных группах», вакцинируются подростки 12–17 лет.

Ранее сообщалось, что информация о якобы принятом Минздравом старте кампании по вакцинации от коронавируса среди подростков оказалась недостоверной.

Во вторник, 12 октября, издание URA.RU сообщило о том, что глава Минздрава России Михаил Мурашко якобы принял решение о начале вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет. Утверждалось, что прививочная кампании в отношении этой группы населения начнется по всей стране через две недели. При этом издание ссылалось на неназванный источник, не приводя о нем никаких данных. Позже Кузнецов опроверг информацию.