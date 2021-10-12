Сообщение о начале вакцинации подростков от коронавируса оказалось недостоверным

Сообщение о том, что Минздрав России якобы принял решение о старте в стране кампании по вакцинации от коронавируса среди подростков, оказалось недостоверным.

Во вторник, 12 октября, издание URA.RU сообщило о том, что глава Минздрава России Михаил Мурашко якобы принял решение о начале вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет. Утверждалось, что прививочная кампании в отношении этой группы населения начнется по всей стране через две недели. При этом издание ссылалось на неназванный источник, не приводя о нем никаких данных.

Позже 12 октября помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в беседе с «Национальной службой новостей» опроверг информацию о том, что решение по вакцинации подростков уже принято. По его словам, в настоящее время вакцина «Гам-Ковид-Вак М», разработанная для применения среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет, проходит экспертизу. Результаты данной экспертизы станут доступны в течение ближайших двух недель, после чего будет приниматься решение о возможности государственной регистрации препарата.

В свою очередь Михаил Мурашко также озвучил аналогичную информацию в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, его слова приводились на сайте стопкоронавирус.рф. Как подчеркнул министр, сейчас ведомство ждет заключения экспертной организации по использованию вакцины для детского населения. При этом подтвержденной информации о том, что Мурашко уже принял решение о старте прививочной кампании для подростков, в открытых источниках нет.

Публикация не получила широкого охвата в СМИ, однако начала тиражироваться в соцсетях. В частности, подобные сообщения появились в Telegram-канале «Молния. Москва», на YouTube-канале «Убежище оппозиции» и в ряде пабликов во «ВКонтакте» (например, здесь и здесь). При этом во всех случаях в качестве источника информации указывалось URA.RU или неназванные инсайдеры. В то же время на сайте первоисточника URA.RU впоследствии появилось опровержение данной информации со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Аналогичные опровержения были опубликованы и рядом других СМИ, в частности, порталом News.ru.