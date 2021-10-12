В Минздраве предрекли новую эпидемию среди российских подростков

В Минздраве заявили, что среди подростков в России может начаться новая эпидемия EVALI, болезни легких, которая появляется от чрезмерного употребления вейпа и электронных сигарет. Об этом заявила руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян, ее слова приводит URA.RU.

Специалист отметила, что на данный момент EVALI поражает любителей электронных сигарет и вейпа в США. Она объяснила, что вкусовые добавки и ароматизаторы, которые входят в состав аэрозолей электронных сигарет, оказывают негативное воздействие на ткани бронхов и легких.

«У нас пока нет эпидемии, но она не за горами, если не регулировать распространение и потребление электронных сигарет и не принимать меры», — предрекла Гамбарян. По ее словам, подростки, которые используют электронные сигареты, начинают курить обычные сигареты в два раза чаще чем те, кто не пробовал никотин в целом.

Ранее россияне получили массовую рассылку писем от портала «Госуслуг» с предупреждениями о вреде курения вейпов и электронных сигарет. В сообщении предупреждалось о новой болезни вейперов и курильщиков электронных сигарет — EVALI.