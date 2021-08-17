Россиян предупредили о смертельной опасности электронных сигарет и вейпов

Россияне начали получать письма от «Госуслуг» с предупреждениями о вреде курения вейпов

16 августа россияне начали массово получать письма от портала «Госуслуг» с предупреждениями о вреде курения вейпов и электронных сигарет. Об этом сообщает TJ.

В письме говорится, что в электронных сигаретах есть никотин и вещества для испарения смеси, которые могут повысить риск развития рака, инсультов и болезней сердца, спровоцировать липоидную пневмонию — смертельное поражение лёгких.

В сообщении также предупредили, что курильщики тяжелее переносят ковид. «Из-за вейпов в мире появилась новая болезнь — EVALI. Чаще всего от нее страдают молодые люди до 20 лет. Их лечат в отделениях реанимации и держат на аппаратах ИВЛ. Спасти получается не всех», — указали в письме.

В 2020 году стало известно, что американские медики обратили внимание на смертельную опасность вейпинга и электронных сигарет.

По словам ученых, многим обратившимся за помощью потребителям электронных сигарет также был поставлен диагноз EVALI. Сложность диагностирования заболевания вызвана тем, что электронные сигареты и продукты для парения — в отличие от обычных сигарет — сильно отличаются от бренда к бренду.