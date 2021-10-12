Еще один российский регион введет QR-коды в связи с пандемией COVID-19

В Карелии с 15 октября в связи с пандемией COVID-19 введут QR-коды для посещения ресторанов, кафе, музеев, кино и фитнес-центров. Об этом сообщается на официальном интернет-портале республики.

Посещать общественные места и массовые мероприятия смогут те, кто сделал прививку и имеет электронный сертификат, либо справку о перенесенном заболевании, либо отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее, чем за три дня. Кроме того, по QR-коду будут заселять в гостиницы тех, кто приехал в Карелию из других регионов.

Изменения коснутся и работы заведений общественного питания. Так, с 15 октября те из них, у которых нет паспорта коллективного иммунитета, не смогут работать с часу ночи до 06:00. Исключение для объектов дорожного сервиса на трассах, вокзалах, в аэропортах и столовых предприятий, а также в гостиницах, хостелах, отелях и турбазах. Кроме того, паспорта коллективного иммунитета будут действовать для предприятий, где привиты 80 процентов сотрудников. Раньше необходимый показатель составлял 60 процентов.

Еще одна мера, которую вводит распоряжение, заключается в том, что подростки до 14 лет смогут находиться в торговых центрах только в сопровождении взрослых.

С 1 ноября цифровой сертификат понадобится при обращении за плановой медицинской помощью, скорая и неотложная помощь составляют исключения. Также подойдет документ о прохождении вакцинации, справка о перенесенном за последние шесть месяцев заболевании или отрицательный ПЦР-тест.

Ранее 12 октября сообщалось, что в Новосибирской области будет введена система QR-кодов и обязательная вакцинация для определенных групп населения. Система заработает с 25 октября. Предусматривается, что посещение массовых мероприятий с числом участников больше 500 человек можно будет лишь при наличии QR-кода, подтверждающего наличие прививки от коронавируса, либо при отрицательном результате ПЦР-теста.