В Новосибирской области введут QR-коды в связи с пандемией коронавируса

В Новосибирской области будет введена система QR-кодов и обязательная вакцинация для определенных профессиональных групп населения в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства, пишет ТАСС.

Отмечается, что система QR-кодов в регионе будет работать с 25 октября при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий. По информации властей, такое решение принято в связи с сохраняющейся напряженной санитарно-эпидемиологической обстановкой, а также ростом заболеваемости COVID-19.

Ограничения предусматривают, что посещать массовые мероприятия, театры, фестивали и другие мероприятия с количеством участников от 500 человек можно будет лишь при наличии QR-кода, который подтверждает прохождение вакцинации, либо отрицательного результата ПЦР-теста.

Ранее глава Мордовии Артем Здунов подписал указ о введении QR-кодов для посещения общепита, культурных и спортивных мероприятий из-за роста числа заболевших коронавирусом в регионе. Так, с 15 октября горожане смогут посещать рестораны, кафе, салоны красоты, парикмахерские, спортивные и тренажерные залы, фитнес-центры, а также театры, кинотеатры и прочие общественные места только при наличии QR-кода.

