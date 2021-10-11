В Ленобласти введут QR-коды в связи с пандемией

В Ленинградской области с 15 ноября введут QR-коды для посещения театров и фитнес-центров

Власти Ленинградской области введут в регионе систему QR-кодов в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале «Админка Ленобласти».

Ограничение начнет действовать с 15 ноября. QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации, нужно будет предъявлять при посещении театров, кинотеатров, бассейнов и фитнес-центров. Также можно будет воспользоваться трехдневным отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

Кроме того, сотрудники государственных, муниципальных и частных организаций региона с 15 ноября должны будут иметь документы о прохождении полного курса вакцинации, медотводе или факте заболевания COVID-19 в последние полгода. Те сотрудники, которые не предоставят необходимые документы, должны будут предъявлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа.

Власти отметили, что в красной зоне запрещено проводить массовые мероприятия, в которых будут участвовать более 300 человек, в желтой зоне этот порог составил 500 человек, а в зеленой — 1000.

Ранее в Липецкой области решили в тестовом режиме ввести QR-коды для посещения кафе и ресторанов. В региональной администрации уточнили, что такие меры предпринимаются из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в регионе.