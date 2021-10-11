В российском регионе решили в тестовом режиме ввести систему QR-кодов

В Липецкой области в тестовом режиме вводятся QR-коды для посещения заведений общепита

В Липецкой области в тестовом режиме вводится система QR-кодов для посещения кафе и ресторанов. Об этом сообщается на сайте областной администрации.

Там уточнили, что такие меры власти предприняли из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в регионе.

В администрации разъяснили, что при входе в заведения общепита жителю будет необходимо показать QR-код, который подтверждает наличие сертификата о вакцинации от коронавируса, а также документ, удостоверяющий личность.

Ранее систему QR-кодов для входа в рестораны и торговые центры с 11 октября ввели власти Чечни. Такое решение было принято из-за ухудшения заболеваемости коронавирусом. Также электронный документ нужно будет предъявить при входе в общественный транспорт.