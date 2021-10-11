В Татарстане ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части жителей

В Татарстане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для части граждан

В Татарстане введена обязательная вакцинация для части жителей региона. Такое постановление подписала главный санитарный врач республики Марина Патяшина, сообщается на сайте республиканского управления Роспотребнадзора.

Согласно документу, привиться должны люди старше 60, а также работники медицинских, образовательных и социальных учреждений. Кроме того, такое требование распространяется на сотрудников транспорта, и тех, кто работает в сфере услуг.

В постановлении также сообщается, что обязаны вакцинироваться сотрудники сферы развлечений, СМИ и студенты, которые проходят производственную практику за пределами вузов.