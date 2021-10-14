В России выявили 31 299 новых случаев коронавируса

В России впервые с начала пандемии выявили 31 299 случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявили 31 299 новых случаев коронавируса — это максимум с начала пандемии. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 892 980. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в четверг, 14 октября.

31 299 новых случаев COVID-19 выявили в России впервые с начала пандемии

Днем ранее в стране зафиксировали 28 717 случаев заражения.

Больше всего случаев коронавируса выявили в Москве (6712), Санкт-Петербурге (2345) и в Московской области ( 1911). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (14), Чукотском автономном округе (17) и в Магаданской области (23).

За сутки скончались 986 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 220 315 человек. Накануне число летальных исходов составило 984.

Суточный показатель выздоровлений составил 21 670, общий — 6 937 756.