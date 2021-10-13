В России выявили 28 717 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 28 717 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 861 681. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в среду, 13 октября.
28 717
новых случаев COVID-19
выявили за сутки в России
Днем ранее в стране зафиксировали 28 190 случаев COVID-19.
Больше всего заражений выявили в Москве (4410), Санкт-Петербурге (2470) и в Московской области (1898). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (16), Магаданской области (20) и в Чукотском автономном округе (20).