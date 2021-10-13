Еще один российский регион введет QR-коды

Власти Свердловской области с 8 ноября введут систему QR-кодов с подтверждением вакцинации от коронавируса для посещения культурных учреждений, салонов красоты, санаториев и баз отдыха. Об этом сообщил глава российского региона Евгений Куйвашев на своей странице в социальной сети Instagram.

С таким предложением выступил региональный Роспотребнадзор. Мы с коллегами его тщательно проработали и согласились. Соответствующий указ я уже подписал. Сейчас рассматриваем и другие объекты и сферы деятельности. Евгений Куйвашев о введении QR-кодов в Свердловской области

Куда нужен QR-код?

В перечень мест, для посещения которых будет нужен QR-код, включены театры и филармонии, концертные площадки, кинотеатры, дома культуры, салоны красоты, санатории и базы отдыха.

Кроме того, с 25 октября также заработают QR-коды для чиновников. Куйвашев подчеркнул, что все в резиденции и правительстве должны быть привиты от COVID-19 или иметь документ о перенесенной болезни. В противном случае сотрудник будет отстранен. Губернатор добавил, что это правило будет распространяться на музеи, библиотеки, выставочные центры и спортивные объекты.

Другие регионы

Другие российские регионы на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекции тоже начали вводить ограничения. Так, в Новосибирской области с 25 октября будет введена система QR-кодов для посещения крупных культурных, спортивных мероприятий с количеством участников от 500 человек.

Кроме того, в регионе будет введена обязательная вакцинация для определенных профессиональных групп населения.

С 15 октября жители Мордовии также смогут посещать рестораны, кафе, салоны красоты, парикмахерские, спортивные и тренажерные залы, фитнес-центры, а также театры, кинотеатры и прочие общественные места только при наличии QR-кода.

Ограничения ужесточат и в Севастополе — в частности, посещение всех общественных мест будет возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста. В Башкирии непривитых жителей старше 65 лет обязали с 13 октября соблюдать режим самоизоляции. Ограничения ввели также и в Хакасии.

Столица

12 октября РБК со ссылкой на источник сообщил, что власти Москвы обсуждают возможность возвращения входа в рестораны по QR-кодам. До этого мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что для столичных властей сигналом для введения новых мер становится заполняемость «ковидных» коек. «Если они заполняются на 2/3 — это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры»

Сейчас столичными властями принимаются ряд мер, которые позволят не допустить жестких ограничительных мер. В частности, в Москве с понедельника, 11 октября, началось бесплатное экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу в 20 точках города.

COVID-19 в стране

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 28 190 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений выявлено в Москве (4699), Санкт-Петербурге (2158) и Московской области (1804). Меньше всего — в Магаданской области (19), Чукотском (17) и Ненецком (14) автономном округах. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 832 964.

28 190 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За сутки зарегистрировано 973 летальных исхода — это новый максимум с начала пандемии. Всего за весь период в стране зафиксировано 218 345 смертей. Суточный показатель выздоровлений составил 20 706, общий — 6 894 285.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что рост заболеваемости COVID-19 по всей России за последнюю неделю составил 16 процентов. При этом в 11 российских регионах темпы прироста заболеваемости составили более 30 процентов. Министр отметил, что особую тревогу вызывают Оренбургская область, Татарстан и Башкирия.

Что думают в Кремле?

Еще 1 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что вопрос о введении локдауна на федеральном уровне из-за COVID-19 не стоит. Комментируя меры, которые принимаются субъектами, он подчеркнул, что «каждый регион принимает самостоятельно эти решения».

Отвечая на вопрос о том, является ли президент Путин сторонником ограничительных мер для тех, кто не прививается от COVID-19, Песков подчеркнул, что глава государства «неоднократно говорил о том, что прививки носят добровольный характер, необязательный характер».

11 октября Песков раскритиковал темпы вакцинации от коронавируса в стране. По его словам, уровень вакцинации от COVID-19 в стране непозволительно низкий, а потому наблюдается высокая смертность. Он отметил также, что пандемия пока не уходит, а возвращается новыми волнами и с более агрессивными штаммами.