В Калининградской области приостановили оказание плановой медпомощи

В Калининградской области приостановили оказание плановой медицинской помощи на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко, передает РИА Новости.

По словам министра, ситуация с коронавирусом в регионе остается чрезвычайно сложной. «Мы работаем на пределе, задействованы все ресурсы, которые только есть. До сегодняшнего дня мы не поднимали вопрос об остановке полноценной плановой медицинской помощи, к сожалению, вынуждены прийти к этому шагу», — заявил Кравченко.

Накануне власти Москвы обсудили возможность возвращения входа в рестораны по QR-кодам. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что для столичных властей сигналом для введения новых мер становится заполняемость «коверных» коек. «Если они заполняются на 2/3 — это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры», — сказал он.

Ранее в Тюменской области на 14 дней приостановили оказание плановой медицинской помощи из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. «Временно приостанавливается оказание профилактической помощи в условиях поликлиник: профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Также приостанавливаются плановые приемы узких специалистов в амбулаторном звене», — сообщили в оперативном штабе.