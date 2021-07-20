В российском регионе перестали оказывать плановую медицинскую помощь

В Тюменской области на 14 дней приостановили оказание плановой медицинской помощи из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба региона.

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«Временно приостанавливается оказание профилактической помощи в условиях поликлиник: профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Также приостанавливаются плановые приемы узких специалистов в амбулаторном звене», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что исключением являются состояния пациентов, которые не могут быть отсрочены. Там пояснили, что отделения кардиологии, онкологии, травматологии и гематологии будут работать в прежнем режиме.

Ранее стало известно, что плановую медицинскую помощь в больницах Ленинградской области можно будет получить только при предъявлении документов о вакцинации от COVID-19, о медотводе от нее или документов, которые подтверждают наличие антител.

В Москве также изменили правила оказания плановой помощи из-за COVID-19. Сначала в департаменте здравоохранения столицы заявили, что в больницах ее будут оказывать только пациентам, привитым от коронавируса. Позже в ведомстве уточнили, что те россияне, которые переболели COVID-19 не более полугода назад, будут госпитализированы так же, как и привитые.

