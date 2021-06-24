В Москве дополнили новые правила оказания плановой медпомощи

В Москве дополнены новые правила оказания плановой медицинской помощи. Те пациенты, которые переболели коронавирусом не более полугода назад и имеют подтвержденный диагноз, будут госпитализированы так же, как привитые, разъясняется на сайте столичного Департамента здравоохранения.

«Гражданам, которые переболели COVID-19, рекомендовано сделать прививку через полгода после выздоровления. Поэтому при плановой госпитализации пациентов, у которых был подтвержден факт заболевания коронавирусом в течение последних шести месяцев, не проверяется наличие вакцинации от коронавируса», — отметили в ведомстве.

Депздрав также заявил о том, что в случае некорректных действий больниц или отказа в оказании плановой медицинской помощи будут проведены разбирательства. Те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке, тоже будут госпитализированы в плановом порядке без ограничений.

Ранее Департамент здравоохранения сообщил, что в Москве изменили правила оказания плановой медпомощи из-за коронавируса — теперь в столичных больницах ее будут оказывать только пациентам, привитым от коронавирусной инфекции. Исключение составят больные с онкологией и заболеваниями крови. При этом в ведомстве заявили, что права на получение медпомощи для граждан не ограничиваются. Кроме того, экстренная помощь, как и прежде, будет оказываться всем.