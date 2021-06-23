В России устранили сложности с госпитализацией больных с COVID-19

Сложности с госпитализацией больных коронавирусной инфекцией устранены. Об этом сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Она заявила, что смертность от коронавируса в России за последнюю неделю выросла на 21,3 процента. Также она отметила, что по стране циркулируют британский и индийский штаммы коронавируса.

Ранее вице-премьер заявила, что в России 16,7 миллиона граждан получили два компонента вакцины. По ее словам, первым компонентом вакцинировались 20,7 миллиона человек.

В России за прошедшие сутки выявили 17 594 случаев заболевания COVID-19. Больше всего заражений выявлено в Москве (6534), Московской области (2323) и Санкт-Петербурге (1092). В оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщается, что темп прироста составляет 0,33 процента.