Раскрыто неожиданное последствие коронавируса для половых органов мужчин

Ученые Техасского университета раскрыли, что коронавирус SARS-CoV-2 может поражать половые органы у мужчин. К такому выводу специалисты пришли на основе экспериментов с хомяками. О неожиданном последствии COVID-19 сообщается в статье, опубликованной в журнале Microorganisms.

Исследователи интраназально заразили коронавирусом золотых сирийских хомячков, которые служат животной моделью легкой формы COVID-19. Вирусная РНК была выявлена в образцах семенников через месяц после заражения, но какие-либо гистопатологические изменения выявлены не были. Эксперименты на культуре живых тканей впервые продемонстрировали, что в клетках семенников происходит репликация SARS-CoV-2.

Результаты подтверждают, что повреждение семенников у мужчин, наблюдаемое в тяжелых случаях COVID-19, можно частично объяснить прямой инфекцией SARS-CoV-2. Хотя коронавирус является респираторным вирусом, известно, что он может вызвать повреждение и развитие патологий вне легких, в том числе в половых путях, снижая уровень тестостерона. Несмотря на то что случаи осложнений на половой системе мужчин были известны, до сих пор доказательства репликации в клетках семенников отсутствовали.

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